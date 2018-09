Hackers acedem a dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook

Hoje às 18:11 Facebook

O Facebook foi alvo de um ataque informático, esta terça-feira, que expôs informações de 50 milhões de utilizadores. Mais 40 milhões foram colocados numa espécie de quarentena para evitar novos problemas.

Foi o próprio Facebook que, através de um comunicado, informou que foi alvo de um ataque que explorou vulnerabilidades do código de programação da rede social. Os atacantes terão usado a funcionalidade "ver como", que permite que os utilizadores vejam o seu perfil como aparece para outras pessoas, para explorar uma brecha de segurança.

Mais de 90 milhões de utilizadores do Facebook foram obrigados a fazer "log out" esta sexta-feira, uma medida de segurança usada em casos de emergência. O "The New York Times" explica que a rede social ainda não conhece a origem do ataque e que "está agora a começar as primeiras fases da investigação".

Mark Zuckerberg também reagiu a mais uma polémica a envolver questões de privacidade do Facebook. "Ainda não sabemos se estas contas foram utilizadas de forma negativa, mas vamos analisar e atualizar os utilizadores das novas informações", explicou num comentário na sua página pessoal.

Medidas de emergência para contornar problemas

Apesar das dificuldades expressas, o Facebook conseguiu reagir para prevenir novos problemas. Foram reiniciadas as contas de 50 milhões de utilizadores e tomadas medidas de segurança para mais 40 milhões. Assim, 90 milhões de pessoas com conta no Facebook vão ser obrigadas a reiniciar a conta. Quando regressarem à rede social, vão receber uma nota explicando o que aconteceu.

Como medida de precaução, o Facebook desativou a opção "ver como" para todos os utilizadores. "Precisamos de continuar a desenvolver novas ferramentas para prevenir que isto aconteça", admitiu Zuckerberg.