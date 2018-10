Help! A WWW está a ser ameaçada

Hoje às 09:48 Facebook

Tim Berners-Lee é um nome pouco conhecido por muita gente, mas é ele um dos responsáveis por hoje podermos navegar na Internet da forma como o fazemos.

Uma rede aberta, verdadeiramente global e contra a censura. Estes são apenas alguns dos pontos-chave defendidos pela equipa que no século passado desenvolveu o conceito de World Wide Web (rede global geral, em tradução livre). O conceito que esteve na base do projeto está a ser questionado e até o cientista londrino assumiu que o "projeto está em risco".

Um dos alertas chega dos EUA. O fim da neutralidade da Internet, aprovado em 2017 reforçou o poder das operadoras de internet, que podem, por exemplo, alterar a velocidade com que navegamos em determinados sites.

A lei que o Parlamento Europeu aprovou no início do passado mês de setembro, e que entra em vigor em 2019, vai dar mais poder aos produtores de conteúdos, limitando, por exemplo, a criação de conteúdos. Páginas tão bem conhecidas, como o "Insónias em Carvão", ficarão com um espetro mais reduzido.

Ainda esta semana, foi notícia que a Google terá pressionado bloggers portugueses a fornecerem os seus dados pessoais por causa de uma queixa do Benfica, que se diz violado na sua privacidade. Os visados, que atuam sob anonimato, defendem-se explicando que prestam informação importante para os cidadãos.