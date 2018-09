Informação de Saúde certificada vai apoiar decisões clínicas

INÊS SCHRECK Hoje às 00:40 Facebook

Tutela adquire quatro sistemas com conteúdos rigorosos e atualizados que vão ficar acessíveis a toda a população.

No início do próximo ano, os médicos e outros profissionais de saúde vão ter acesso gratuito a quatro ferramentas informáticas que permitem tomar decisões clínicas mais informadas e baseadas na melhor evidência científica. Estes sites também vão ficar acessíveis a toda a população, garantindo informação de saúde fidedigna e atualizada aos cidadãos, doentes e familiares. O passo decisivo vai ser dado hoje, com a assinatura de um protocolo entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos.

