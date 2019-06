Instagram chora a trágica morte de famoso fotógrafo de paisagens

Ontem às 22:23 Facebook

O australiano Dale Sharpe tinha mais de 136 mil seguidores no Instagram e era considerado como um dos melhores fotógrafos de paisagens daquela rede social. Morreu no dia 20 e a Internet junta-se para o homenagear, em imagens.

Dale Sharpe estava em viagem pelos EUA, no Kansas, quando morreu de forma trágica, a 20 de junho. Saiu do carro depois de atropelar um veado na estrada e foi colhido por outra viatura que se desviou, apanhado o fotógrafo que se refugiara numa vala para pedir ajuda.

Foi a própria família que explicou o que aconteceu com Dale, de 36 anos, na conta de Instagram que geria e na qual publicou algumas das melhores fotos de paisagens das redes sociais.

Em @dkphotographyau, a família conta pormenores da morte de Dale, pede respeito pela privacidade pelo momento de dor e solicita ajuda para custear a trasladação do corpo do fotógrafo para a Austrália de onde é natural.

As reações no Instagram são inúmeras e muitos dos seguidores homenageiam Dale. Associados na hashtag #RIPDale, contam histórias vividas com o jovem amante da fotografia ou reproduzindo alguns dos melhores trabalhos do australiano.

Katie Jones juntou-se à homenagem recordando como Dale a ajudou a integrar-se no grupo de fotógrafos da Costa Dourada australiana num projeto de partilha de técnicas de fotografia nas redes sociais.

Para recordar Dale, convocou uma concentração para o pôr do sol do próximo sábado, dia 29, para tirar fotos do momento em memória do fotógrafo que deixou tantos milhares de pessoas sem fôlego só de ver alguns dos momentos que eternizou em imagem nas redes sociais.