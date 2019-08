Instagram e WhatsApp vão mudar de nome

Hoje às 16:38 Facebook

O Facebook vai acrescentar o seu nome às aplicações Instagram e WhatsApp. A alteração surge porque a rede social quer transmitir "transparência" aos utilizadores.

O Instagram e o WhatsApp vão sofrer uma ligeira alteração nos nomes. As aplicações compradas pela empresa de Mark Zuckerberg vão passar a chamar-se "Instagram from Facebook" e "WhatsApp from Facebook".

As novas designações vão passar a ser exibidas no interior das aplicações e na Play Store e App Store, dos diferentes sistemas operativos. Apesar da mudança, os utilizadores vão continuar a ver o nome "Instagram" e "WhatsApp" nos respetivos ícones no telemóvel, devido ao tamanho do nome completo.

De acordo com o "The Information", esta ação acontece como parte de uma mudança mais ampla no sentido de conectar as três aplicações e trazê-las sob o nome do Facebook, como "transparência" que a empresa quer transmitir aos utilizadores. Segundo Bertie Thomson, porta-voz do Facebook, a mudança de nome torna "mais claro" quais os produtos que fazem parte do grupo, numa altura em que há uma grande percentagem de população mundial que recorre diariamente a estes serviços.

A alteração aparece depois do plano de fusão dos "chats" das três aplicações (Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger), numa nova estratégia, que representa um aproximar de todos os serviços. Como sugeriu Mark Zuckerberg, no início deste ano, isso permitirá que as pessoas enviem mensagens entre as três aplicações.