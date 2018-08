Instagram: Pontes de Portugal fotografadas pelos leitores do JN

02 Maio 2018 às 10:21 Facebook

Twitter

A propósito do anúncio de uma nova ponte sobre o Rio Douro, que vai reforçar a ligação entre o Porto e Vila Nova de Gaia, o Jornal de Notícias desafia os leitores a fotografarem as pontes de Portugal.

As fotografias devem ser publicadas no Instagram com as hashtags #jnpontesdeportugal, #jornaldenoticias e #jnurbano pelos seguidores da nossa conta @jornaldenoticias.

As melhores serão publicadas no Instagram do Jornal de Notícias, a cada sexta-feira, e no suplemento de fim-de-semana JN Urbano, habilitando-se, ainda, a integrar uma fotogaleria no site do JN.

Só são válidas as fotos publicadas com data posterior ao dia 30 de abril de 2018.