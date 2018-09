Inteligência artificial para controlar ódio

Ivo Neto Hoje às 20:11 Facebook

Os memes tornaram-se numa das principais formas de comunicar nas redes sociais. São, também, um dos veículos mais usados para a propagação de mensagens racistas e xenófobas, apelando ao ódio.

É para combater este fenómeno que o Facebook criou a Rosetta, uma ferramenta de Inteligência Artificial que vai ajudar os moderadores da rede social a eliminar memes ofensivos.

Numa publicação no blogue oficial, a rede social explica a estratégia usada neste processo. A Rosetta extrai texto de milhares de milhões de conteúdos e passa-os por um modelo de reconhecimento testado para analisar a relação entre texto e imagem. Ou seja, analisa o texto e a imagem que está associada, para, desta forma, compreender se o meme é ofensivo.

Para além da quantidade de publicações que são feitas a cada minuto, a máquina do Facebook depara-se com toda uma panóplia de desafios. Apesar de ser poliglota, a Rosetta tem que diferenciar as linguagens que se escrevem da direita para a esquerda das que se construem da esquerda para a direita.

Sendo os memes um tipo de comunicação que privilegia a criatividade dos autores, o tipo de letra usado pode representar um labirinto difícil de percorrer para a rede de Zuckerberg. Ainda não se sabe ao certo o que é que a rede vai fazer com toda a informação recolhida, mas, pelo menos, parece estar mais concentrada em limitar o ódio na rede.