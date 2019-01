Internet 5G pode chegar aos consumidores em 2019

Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A quinta geração de rede de Internet móvel, que promete velocidade de download e upload mais rápida que a atual, pode ser lançada ainda este ano em alguns países.

Alguns países podem contar com a rede 5G ainda em 2019. A maioria não deve lançar esta tecnologia antes de 2020, mas a Coreia do Sul e a China estão numa corrida para estrear a nova rede móvel ainda no presente ano.

Para já, apenas 25 operadoras em todo o Mundo vão disponibilizar acesso a este serviço. Em Portugal, está prevista a instalação de uma antena 5G Vodafone, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

À medida que aumenta a popularidade do "streaming" de vídeo e música cresce a necessidade de aumentar a rapidez da rede de internet móvel. Atualmente, o 4G oferece, aproximadamente 45 Mbps. A fabricante de chips Qualcomm acredita que o 5G pode atingir velocidade de navegação cerca de 10 a 20 vezes mais rápida.

Este serviço só vai ser utilizado em aparelhos que possuam 5G. Estes devem ser lançados quando as novas redes estiverem prontas, ao contrario do que aconteceu em 2009/2010 quanto o a rede móvel 4G foi lançada. Nessa altura, os smartphones compatíveis entraram no mercado antes da infraestrutura ser totalmente implementada, o que levou ao descontentamento de alguns consumidores que pagaram para utilizar um serviço instável.