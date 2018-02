Interpol divulga código para resgatar ficheiros sequestrados por hackers

Hoje às 16:24 Facebook

As vítimas do ransomware Cryakl, que ficam com o computador bloqueado e são chantageadas para gastar milhares de euros de forma a acederem aos aparelhos, têm agora disponível uma chave de acesso gratuita.

A chave foi desenvolvida ao abrigo do projeto "No More Ransom initiative", criado pela Europol, em 2016.

A iniciativa junta a indústria privada e as forças de segurança europeias na luta contra o cibercrime e pode ajudar milhares de pessoas a acederem aos ficheiros corrompidos sem pagar aos hackers.

O Cryakl está ativo desde 2015 e, à semelhança do que acontece com outros ransomware, encripta os ficheiros de vários utilizadores e depois envia uma mensagem, solicitando o pagamento de uma determinada quantia de dinheiro para se poder aceder novamente a esses conteúdos.

Ao contrário do que acontece com outros ataques de ransomware, em que as vítimas são chantageadas para pagarem com criptomoeda, às vítimas do Cryakl é pedido que contactem os hackers por email.

Através da plataforma do projeto, as pessoas afetadas podem obter as chaves que dão acesso aos computadores, sem terem que pagar por isso.

De acordo com a Europol, mais de 35 mil pessoas já acederam ao "No More Ransom initiative", evitando que os hackers conseguissem angariar mais de cem mil euros.

Desde que foi criado, o portal já recebeu mais de 1,6 milhões de visitas de 180 países.