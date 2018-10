João Lousada, o homem que esteve em Marte sem sair da Terra

Cláudia Luís Hoje às 19:00 Facebook

Passou por cerca de 600 testes individuais ao lado de mais de 100 candidatos e diz que teve "sorte" em ser um dos selecionados para uma das missões mais importantes na investigação espacial mundial. João Lousada é um astronauta análogo. O nome soa a ciência e sonho. Mas o que é isso afinal?

"Um astronauta análogo é uma pessoa que foi selecionada e treinada para fazer o trabalho de astronauta em missões análogas, ou seja, em missões que procuram na Terra ambientes semelhantes aos que encontramos noutros planetas", começa por explicar o engenheiro aeroespacial. O objetivo é "aprender o máximo possível sobre como operar neste ambiente e quais as tecnologias e estratégias que melhor funcionam". Simplificando: é estar entre este mundo e o outro.

Na prática, João Lousada e cinco outras pessoas passaram cerca de três semanas em isolamento total a simular as condições de Marte, algures no deserto de Omã, perto da Arábia Saudita, na expedição AMADEE-18, decorrida em fevereiro deste ano. Entre todas aquelas pessoas, o português foi selecionado para ser o vice-comandante da missão.

"Entre mais de 100 candidatos, tive a sorte de ser um dos selecionados". Mas isto de estar na linha da frente do futuro da exploração espacial aos 29 anos não pode dever-se (somente) a um certa ideia de sorte.

João Lousada, 29 anos, engenheiro aeroespacial Foto: Direitos Reservados / João Lousada

O processo de seleção para apurar os melhores dos melhores passou por "três etapas que se vão tornando cada vez mais difíceis". A partir de Oberpfaffenhofen, perto de Munique, na Alemanha, onde atualmente trabalha como engenheiro de Operações de Voo no grupo internacional GMV, o investigador contou ao JN que passou por "testes de aptidão física, conhecimento geral, psicológicos, conhecimento técnico, trabalho em equipa, perceção espacial, lidar com stresse e pressão".

O que o move é "ver o avanço tecnológico e estratégico de uma missão para a outra". É "sentir e ver que, de facto, estou a contribuir para o futuro da exploração espacial".

Todos os dados recolhidos na expedição estão agora a ser analisados. Um dos principais problemas encontrados naquele Marte do deserto de Omã foi causado por um "pó muito fino que entra e danifica qualquer parte mecânica". Por isso, João Lousada e toda a equipa estão atualmente a trabalhar num novo design para o fato de astronauta. Chama-se SERINITY. A grande inovação passa por usar uma "suitport", ou seja, um método que permite "entrar e sair do fato mais rapidamente e diminuir a entrada de pó dentro do habitat e do próprio fato".

Enquanto isso, já se prepara uma nova missão, prevista para o final de 2020. Valeu a pena. Ir de Lisboa para a casa dos avós, em Figueiró dos Vinhos, e olhar para todo aquele céu. "Lembro-me de passar muitas noites de verão a observar o céu estrelado com os meus avós e desde pequeno querer contribuir para a exploração espacial".