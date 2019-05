Limites ao direto para prevenir terrorismo

Ivo Neto Hoje às 10:51 Facebook

É a primeira grande resposta do Facebook ao problema dos vídeos em direto que muito deu que falar durante o atentado terrorista na Nova Zelândia, que matou cinquenta pessoas.

O responsável pela carnificina, que teve como epicentro duas mesquitas em Christchurch, filmou tudo em direto no Facebook. Mesmo depois de a rede ter apagado a conta do terrorista, os vídeos continuaram a proliferar. O Facebook bloqueou 20% das publicações relacionadas com o caso e 12 horas após o atentado vários vídeos ainda circulavam na rede.

É precisamente para evitar que a rede social seja usada como uma plataforma promotora deste tipo de situações que os seus responsáveis vão alterar as regras dos vídeos em direto. Até agora, o Facebook limitava-se a apagar os vídeos publicados e, em casos extremos, suspendia o utilizador em causa.

Agora, a malha vai apertar e quem violar as regras da rede social vai ficar impedido de utilizar os diretos durante, por exemplo, 30 dias. As restrições podem ir mais além, deixando os infratores de conseguirem publicar anúncios no Facebook. Fora desta estratégia fica, para já, o Instagram, rede social que também pertence ao universo Zuckerberg.

A medida, pioneira nesta rede social, tem, no entanto, motivado reações negativas. Uma das críticas feitas é a de que qualquer pessoa que esteja impedida de fazer diretos pode criar uma conta nova só para isso.