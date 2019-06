MacBook com risco de incêndio recolhidos pela Apple

Hoje às 10:36, atualizado às 10:43 Facebook

O sobreaquecimento da bateria pode levar alguns computadores portáteis MacBook a incendiarem-se.

A Apple emitiu uma ordem de recolha urgente para portáteis MacBook Pro com Retina Display de 2015, alegando que as baterias "podem representar um risco de incêndio", devido ao seu sobreaquecimento.

De acordo com a nota da empresa, a recolha refere-se a um "número limitado" de unidades afetadas, vendidas entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017.

Para saber se está na posse de algum desses aparelhos, aceda ao seu portátil e carregue sobre o símbolo da marca no canto superior esquedro do ecrã. Depois, vá a "Sobre este Mac" e confirme se o modelo é o "MacBook Pro (Retina, 15 polegadas, 2015)", cujas especificidades técnicas pode encontrar aqui. Se for o caso, digite o número de série do seu computador no espaço próprio no site de apoio da Appe para saber se é elegível para o programa de recolha de bateria.

A marca aconselha a parar de usar o computador e levá-lo a uma loja certificada. A Apple irá substituir a bateria sem nenhum preço adicional.