Marcelo pede: "Por favor, ajudem a criar um mundo melhor"

Marcelo Rebelo de Sousa foi apresentado esta quinta-feira, na Web Summit, em Lisboa, como "presidente de Portugal", aplaudido de pé pelos participantes durante 25 segundos, a quem pediu para ajudar "a criar um mundo melhor".

"Levem essa mensagem", pediu, no discurso de encerramento, em inglês, de pouco menos de cinco minutos, aos participantes no palco do Altice Arena: "Por favor, ajudem a criar um mundo melhor".

E despediu-se "até para o ano", "em nome dos portugueses e de Portugal", já com a música-hino da conferência a debitar pelas colunas do palco e sob mais uma salva de palmas.

Tal como fez no ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou três desafios, a começar por criar uma "plataforma fixa", em vez de ser apenas uma iniciativa como a Web Summit, de quatro dias.

O segundo desafio é "não deixar ninguém para trás", recordando o caso de imigrantes e refugiados, e o terceiro desafio passa pela liberdade e pela paz que a "revolução digital", para Marcelo representada na plateia da Web Summit, deve defender.

"A revolução digital tem de ser para o diálogo, para a paz. Sei que é difícil, porque esta onda que atravessa o mundo vai durar quatro, seis, oito anos, mas é o oposto da revolução digital, do seu significado", afirmou.

A todos, pediu que é preciso "lutar pelos valores, pela liberdade, pelo multilateralismo e não pelo unilateralismo, pela paz. É esta a mensagem que é preciso espalhar pelo mundo", acrescentou.

Porque quem estava à sua frente, na plateia, "são pioneiros, líderes, do presente e do futuro", Marcelo pediu que "não se esqueçam do resto da sociedade".

O chefe do Estado lembrou que, no passado, os três desafios que se colocavam foram ultrapassados, começando por manter a cimeira em Lisboa, o que foi conseguido com a ajuda do Governo, da câmara de Lisboa, e "do Paddy", e continuar a revolução digital.

O terceiro desafio foi tornar "mais visível" que o "problema das alterações climáticas é verdadeiro".

"Não é 'fake news'", afirmou Marcelo, mais uma vez aplaudido pela plateia, sem nunca falar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem já se referira ao falar do uniltateralismo e da "onda de intolerância" pelo mundo.

Depois da intervenção do Presidente da República, o fundador da cimeira de tecnologia e inovação Web Summit, Paddy Cosgrave, dirigiu, no meio da plateia, a palavra ao lotado Altice Arena por breves segundos para declarar encerrada a edição de 2018.

A edição deste ano da Web Summit, a terceira em Lisboa, juntou 69.304 participantes de 159 países, mais de 1.200 oradores, mais de 1.500 investidores e 2.600 jornalistas.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Portugal e desde essa altura terá gerado um impacto económico de mais de 500 milhões euros.

O contrato inicial previa três edições, mais duas opcionais, mas em outubro foi anunciado que a cimeira ficará até 2028 na capital portuguesa.