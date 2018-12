Maria Leal no Rock in Rio e o ataque em Alcochete. Assim foi o Facebook em 2018

Hoje às 16:11 Facebook

Futebol, cinema e desaparecimentos de famosos. Estes foram alguns dos tópicos mais discutidos entre os utilizadores portugueses do Facebook durante 2018. A rede social revelou a lista esta quinta-feira e há algumas surpresas.

Num ano de Mundial, o futebol centrou a atenção dos portugueses no Facebook. A participação da seleção no Campeonato Mundial de Futebol foi um dos temas mais partilhados. Mas não foram só os eleitos de Fernandes Santos que se tornaram virais nas redes sociais. A Seleção Espanhola também esteve entre os assuntos mais falados na rede.

Ainda no campo do futebol, o Sporting, mesmo sem conquistar o campeonato nacional, foi um dos assuntos em destaque. O ataque à Academia de Alcochete marcou o mês de maio e deixou feridas ainda por sarar na equipa leonina, motivando milhares de reações no Facebook.

O ano que agora termina também ficou marcado pela morte de personalidades que se tornaram relevantes em diversas áreas. A morte do físico Stephen Hawking e da cantora Aretha Franklin foram dos assuntos mais importantes na rede para os utilizadores de Portugal.

Na lista dos dez assuntos mais discutidos em Portugal, destaca-se ainda a ​​​​​​​90ª cerimónia dos Oscars, o Dia Internacional da Mulher, um anúncio sobre óleo de palma, as comemorações do 25 de Abril e o Carnaval de Loulé.

Numa altura em que os vídeos em direto estão entre os conteúdos mais partilhados no Facebook há um que terá conquistado a atenção dos portugueses de uma forma muito particular. Trata-se de uma atuação da acordeonista Rita Melo, publicado em 2017, mas que se tornou popular na rede em 2018.

Ainda em Portugal, o Facebook elencou uma lista com os maiores eventos. Alguns não passaram mesmo da rede, como o concerto da Maria Leal no Rock in Rio. No lado dos que realmente se tornaram verdade, destaca-se o Nos Alive, a Queima das Fitas do Porto, o European Tour dos Pearl Jam e a Noite Branca de Braga.

Do Mundial ao Casamento Real, assim foi a rede lá fora

Mais de 383 milhões de adeptos de futebol de todo Mundo foram ao Facebook para apoiar as suas equipas favoritas através de 2,3 mil milhões de publicações, comentários, reações e partilhas, entre junho e julho de 2019. A vitória da França no dia 15 de julho foi um dos momentos mais discutidos do ano.

Ainda no panorama desportivo, mas no lado oposto do Atlântico surge o Super Bowl 52, nos EUA. Mais de 62 milhões de pessoas foram para a rede no final da partida que deu a vitória aos Philadelphia Eagles contra os New England Patriots, no dia 4 de fevereiro.

O ano de 2018 ficou ainda marcado pelo casamento do Príncipe Harry com Meghan Markle, no dia 19 de maio. O evento juntou 42 milhões de pessoas no Facebook, que fizeram gostos, partilharem e comentaram as publicações sobre este conto de fadas da vida real.