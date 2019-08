Ivo Neto Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Fotos na praia, selfies com os bilhetes de avião e "stories" com os melhores momentos de dias passados ao sol. Quem vai de férias gosta de mostrar onde está e as redes sociais são o espelho destes dias de maior descontração.

Mas, o que pode não passar de uma publicação inocente, traz riscos desnecessários. Quando vai de férias não anda de megafone na rua a dizer que a casa está sem pessoas. Ora, é precisamente isso que acontece de cada vez que publica uma fotografia com a família numa praia paradisíaca.Mas para um audiência potencialmente global.

São imagens que podem chegar a pessoas onde não quer e que são um chamariz para os amigos do alheio, que têm o trabalho facilitado sempre que encontram uma casa vazia.

Outro conteúdo comum são fotos com crianças. Imagens dos filhos a brincar na praia, muitas vezes publicadas para que os familiares vejam os mais pequenos em momentos de diversão, podem ir parar ao computador errado. A pergunta que se pode fazer é: mostrava o seu filho em fato de banho a um desconhecido? Pois, as imagens que coloca no seu feed viajam sem grande controlo e são vistas por desconhecidos.

Este ano, a PSP leva a cabo a "Operação Férias/Verão Seguro - CHAVE DIRETA". Através da Internet, pode indicar a sua morada e o período em que vai estar fora para solicitar uma passagem mais frequente dos agentes pela sua casa.