Mude a sua password no Facebook e Instagram

Poucas semanas depois de Zuckerberg ter reafirmado o esforço do Facebook em reforçar a privacidade dos seus utilizadores é conhecida mais uma falha de segurança da maior rede social do Mundo.

Foi o blogue de tecnologia "Krebs on Security" que deu a conhecer mais uma polémica relacionada com a privacidade no Facebook. Entre 200 e 600 milhões de passwords foram guardadas num documento não encriptado, ou seja, num texto sem qualquer malha de segurança.



De acordo com a mesa fonte, cerca de 20 mil seguidores do Facebook tiveram acesso às passwords dos utilizadores desta rede social. Os mais afetados terão sido aqueles que usam a versão Lite, destinada a ligações mais lentas e presente nos telemóveis menos avançados. Palavras-chave do Instagram também terão sido expostas nesta falha.



O documento com as passwords circulou num servidor interno da empresa, mas, em comunicado, o Facebook nega que estes dados tenham sido acedidos de forma abusiva por qualquer funcionário da rede social. "O que descobrimos nesta situação é que estas passwords estiveram registadas de forma inadvertida, mas sem risco", garante o Facebook em comunicado.



Ainda assim, o Facebook admite que vai contactar "milhões de utilizadores" do Facebook Lite e do Instagram. A empresa aclara ainda que a descoberta foi feita durante uma operação de rotina em janeiro e que já estará resolvido. O melhor mesmo é não arriscar e mudar as passwords.