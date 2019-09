Não há ofertas de telemóveis

Ivo Neto Hoje às 15:04 Facebook

Nas últimas semanas foram vários os leitores que contactaram o JN, principalmente através do Facebook, dando conta de que havia um artigo noticiando uma falha de uma operadora móvel que permitia comprar telefones topo de gama por um euro.

A publicação usava uma imagem igual ao do site do nosso jornal e até as fontes do texto eram semelhantes aos do site do JN. O leitor era convidado a clicar num link para depois conseguir aceder ao site que permitiria comprar um dos melhores telemóveis no mercado por apenas um euro.

Quando alguém clicava nessa opção era automática encaminhado para um site externo onde eram solicitados dados pessoais, como o cartão de crédito ou o número de telemóvel, para que o leitor conseguisse receber os telemóveis.

Ora, tal como fomos informando quem nos contactou, o artigo era falso e não passava de uma artimanha para burlar os utilizadores da Internet que confiavam na informação, já que o site usava o logo do JN.

Uma das melhores formas de despistar este tipo de situação é olhar para o URL no topo do browser que utiliza. Neste caso, em nenhum momento poderia ver o nome "Jornal de Notícias" ou "JN" no domínio que aparecia. Depois, o texto aparecia com inúmeros erros ortográficos e sem qualquer formatação.