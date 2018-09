Não sabe da garantia do seu telemóvel? Há uma app que sabe

JN Hoje às 21:00 Facebook

Já toda a gente lidou com a frustração de ter um telemóvel ou um micro-ondas avariado e não saber onde raio guardou a garantia. A "Keep Warranty", aplicação móvel grátis, promete ser a solução para o problema.

A start-up portuguesa Icontrends lançou, em 2017, uma aplicação móvel gratuita, a Keep Warranty, que permite, não só guardar garantias e faturas, como ainda enviar notificações quando estas estão prestes a expirar. Tendo em conta que, no caso de avaria de um aparelho, na maioria das vezes, não é possível mandá-lo para arranjar sem a apresentação do documento, esta app chegou ao mercado para "resolver um problema geral de todas as pessoas", garantiu ao JN a sua fundadora e CEO, Romana Ibrahim.

A portuguesa apresenta a Keep Warranty como uma "alternativa segura ao papel", uma vez que as "faturas e garantias ficam sempre gravadas e protegidas". "Fica tudo guardado numa cloud", continua, acrescentando que o acesso à app é gratuito e possível a partir de qualquer aparelho, uma vez que está disponível tanto na loja de aplicações para o sistema operativo iOS como para o sistema Android.

Para que as garantias/talões fiquem guardados na aplicação, explica Romana, o utilizador tem de tirar uma fotografia ao documento e fazer o upload da mesma, sendo necessário preencher alguns detalhes sobre o produto. A fundadora da app adiantou que está em curso o desenvolvimento de um sistema de leitura ótica, "que permite o preenchimento dos dados de forma automático, simplificando o processo" e que deverá estar pronto na próxima semana. Um dos objetivos para um futuro próximo é permitir fazer a venda do seguro dos produtos através da aplicação. "É uma forma muito mais facilitada que contraria a morosidade do processo das lojas", afirmou.

Atualmente, a app, que conta com quatro trabalhadores, conta com cerca de 15 mil utilizadores ativos.

No final de maio deste ano, a "Keep Warranty" venceu, na categoria "Plataformas Web", o maior concurso nacional de empreendedorismo, o Montepio Acredita Portugal, em que concorreram mais de 12 mil projetos. Recentemente, a app foi convidada para a última fase de seleção do Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity Amsterdam 2019, referenciado na revista Forbes como um dos 10 melhores programas de aceleração do mundo.