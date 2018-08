JN 15 Maio 2018 às 11:56 Facebook

O Mars Helicopter vai ser enviado a Marte em julho de 2020 para perceber a viabilidade de veículos mais pesados do que ar no Planeta Vermelho.

"A NASA tem uma orgulhosa história de primeiros", disse Jim Bridenstine, administrador da NASA. "A ideia de um helicóptero a voar pelos céus de outro planeta é emocionante. O Mars Helicopter é muito promissor para as nossas futuras missões de ciência, descoberta e exploração em Marte".

Segundo a agência espacial, o esboço foi iniciado em agosto de 2013 como um projeto de desenvolvimento de tecnologia no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA. O resultado é um mini helicóptero que pesa cerca de 1,8 kg. A fuselagem tem o tamanho de uma bola de softball e as lâminas gémeas contrarrotativas farão quase três mil rotações por minuto - cerca de dez vezes a taxa de um helicóptero na Terra.

"Explorar o Planeta Vermelho com o Mars Helicopter exemplifica um casamento bem-sucedido de inovação científica e tecnológica e é uma oportunidade única para avançar a exploração de Marte para o futuro", disse Thomas Zurbuchen, administrador associado da direção da Missão Científica da NASA em Washington. "Depois dos irmãos Wright provarem, há 117 anos, que o voo controlado, sustentado e controlado era possível aqui na Terra, outro grupo de pioneiros americanos pode provar que o mesmo pode ser feito noutro mundo".

O helicóptero também possui recursos internos necessários para a operação em Marte, incluindo células solares para carregar as baterias de ião lítio e um mecanismo de aquecimento para as noites gélidas. Para chegar ao Planeta Vermelho, o helicóptero será conectado à barriga do rover Mars 2020.

"O recorde de altitude de um helicóptero a voar na Terra é de cerca de 12 quilómetros. A atmosfera de Marte é apenas 1% da da Terra, por isso, quando o helicóptero estiver na superfície marciana, já estará a 30 quilómetros de altitude", disse Mimi Aung, gerente de projeto. "Para fazê-lo voar com essa baixa densidade atmosférica, tivemos que examinar tudo, torná-lo o mais leve possível, sendo tão forte e tão poderoso quanto possível".

Quando chegar a Marte, o helicóptero vai desdobrar-se e ser colocado no chão. O rover estará afastado do helicóptero, numa distância segura da qual ele transmitirá comandos. Após as baterias estarem carregadas e uma série de testes sejam realizados, os controladores na Terra irão dar ordem ao helicóptero para fazer o primeiro voo autónomo na História. No primeiro voo, o helicóptero fará uma breve subida vertical até 3 metros, onde ficará por cerca de 30 segundos.

"Já temos ótimas visões de Marte, tanto da superfície quanto da órbita. Com a dimensão adicional de uma visão panorâmica, podemos imaginar o que as futuras missões alcançarão", disse Zurbuchen.

O rover Mars 2020 conduzirá avaliações geológicas, determinará a habitabilidade do ambiente, procurará sinais da vida antiga e avaliará recursos naturais e riscos para futuros exploradores humanos. Os cientistas vão usar os instrumentos a bordo para recolher e identificar amostras de rocha e solo, encaixá-los em tubos selados e deixá-los na superfície do planeta para um possível retorno à Terra numa futura missão a Marte.

O Mars 2020 será lançado num foguete Atlas V da United Launch Alliance do Space Launch Complex 41 na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Florida, e deve chegar a Marte em fevereiro de 2021.