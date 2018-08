Notícias Falsas: Páginas com muitos fãs na mira dos vendedores

25 Maio 2018 às 16:01 Facebook

É um negócio ainda pouco conhecido em Portugal, mas já comum em países como o Brasil. Uma página com um milhão de seguidores, em sites do género do OLX, pode valer cerca de mil euros no Brasil. O processo é simples e perigoso.

Os vendedores juntam o maior número de seguidores numa página e depois vendem-na. Quem a compra já leva um número grande de potenciais leitores.

De um momento para o outro, quem seguia a página original passa a ver conteúdos totalmente diferentes dos que eram partilhados anteriormente.

Para proteger os utilizadores, o Facebook já limita o número de vezes que uma pessoa pode mudar o nome da página, mas há riscos difíceis de prever."O maior risco de todos é o de defraudar as expectativas da audiência que segue determinada página, tornando-as recipientes involuntárias de conteúdos falsos ou mensagens de ódio", diz Francisco Conrado. "Foi algo que se observou com páginas associadas à extrema-direita francesa nas últimas eleições".