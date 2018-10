Nova aplicação da Brisa permite planear percursos no Porto e em Lisboa

Célia Soares Hoje às 12:26 Facebook

Já está disponível para download a nova aplicação da Brisa, a Via Verde Planner, que vai permitir aos utilizadores planearam viagens feitas com o uso exclusivo dos transportes públicos.

A aplicação surge no âmbito de uma mudança de foco da marca e apresenta-se como uma solução facilitadora do uso dos transportes públicos, quer sejam os comboios e autocarros, como os táxis. "Se antes, o nosso foco eram os carros, agora o nosso foco são as pessoas. E é para as pessoas que proporcionamos este tipo de aplicações", adiantou na manhã desta quinta-feira Luís D'Eça Pinheiro, o diretor de marketing da Brisa.

Depois de uma fase piloto em Lisboa, o projeto chegou ao Porto tendo conseguido reunir "o maior número de operadores " neste tipo de serviços. STCP, Metro do Porto, Rodonorte e Autoviação Pacense são algumas das empresas a que os utilizadores podem aceder através da aplicação. Mas há mais. "Temos também a MyYaxi, a RadiTaxis, a TaxisInvicta e a Cabify", explicou hoje Duarte Ricciardi, responsável pelo projeto, adiantando que a Uber não está presente na aplicação "porque pedia exclusivade". Sendo um serviço "que tem como objetivo apresentar aos clientes todas as opções disponíveis para que possam escolher a melhor combinação de transportes a utilizar no seu percurso, não fazia sentido dar exclusividade a nenhum dos operadores", completou.

Com a aplicação, que é gratuita e não necessita de registo ou login, os utilizadores passam a ter informação ao momento sobre o tempo das viagens, o custo e as várias hipóteses de transporte até ao destino. Sendo que "a Via Verde Planner permite até fazer a reserva das viagens". E, no futuro, avança o diretor de marketing da Brisa, será ainda possível "fazer os pagamentos através da aplicação".

Depois de Lisboa e Porto, o projeto deverá expandir-se a todo o território nacional.