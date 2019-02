O Face só tem amigos cotas

Ivo Neto Hoje às 11:42 Facebook

Se o Facebook fosse uma pessoa tinha feito 15 anos na segunda-feira.

Era, portanto, um adolescente. Um teenager a ver os amigos da mesma idade fugirem.

É que a maior rede social tem perdido cada vez mais utilizadores jovens. Um estudo de 2018, da Pew Research Center, dava conta de que apenas 51% dos adolescentes, dos EUA, utilizavam o Facebook. Um número já de si surpreendente, mas que ganha maior relevo quando se compara com outras redes sociais. É que apenas 10% admitem que a rede de Zuckerberg é a preferida.



Snapchat e YouTube surgem no topo das preferências, com 35% e 32%, respetivamente.

Analisando os dados do portal Statista, que dá conta do crescimento de utilizadores no Facebook desde 2013 projetando-os até 2020, percebemos que é nas pessoas com mais idade que se regista a maior subida.



A faixa etária entre os 55 e os 64 anos terá, em 2020, mais 7% de utilizadores do que em 2013, enquanto que a camada dos 12 aos 17 apenas crescerá 3%.



Números que confirmam que o Facebook é uma rede que aos poucos vai perdendo preponderância junto dos mais jovens.

Dados que ajudam a compreender a compra do Instagram em 2012 ou a maior aposta dada ao WhatsApp.