O Facebook deixou de ser fixe?

Aquela que ainda é a rede social mais usada em todo o Mundo parece estar a perder terreno para as restantes plataformas do género.

Se os mais jovens foram os grandes impulsionadores do crescimento do Facebook, que nasceu num quarto de uma universidade, hoje são eles que dão o sinal de alerta sobre o futuro do projeto liderado por Mark Zuckerberg. Primeiro com o Snapchat e agora com o Instagram. Os mais jovens estão a afastar-se do Facebook e a procurar novos "esconderijos" digitais.

A novidade das outras duas redes pode até ser a justificação principal. O facto de ambas serem nativas do universo mobile também ajuda a perceber a mudança. Mas um recente estudo da Common Sense, uma ONG que trabalha na educação de crianças e jovens, aponta um outro fator para que apenas 15% dos adolescentes escolham o Facebook como a rede principal. Em 2012 eram 68%.

É que o Facebook tornou-se muito popular entre os adultos. Com a chegada dos pais e até dos avós, os mais jovens tendem a procurar outras redes."Só uso o Facebook para falar com os meus avós", terá dito uma das jovens entrevistadas.

Além disso, as redes sociais favorecem o comportamento de tribo e nenhum jovem gosta que os pais tenham acesso às fotos em festas e em momentos mais constrangedores.