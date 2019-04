O Facebook depois da morte

Ivo Neto Hoje às 16:37 Facebook

O Facebook vai utilizar a inteligência artificial para encontrar perfis de pessoas que já morreram para evitar que os familiares e amigos continuem a receber notificações dessas contas, como por exemplo a do aniversário.

Não é o tópico mais fácil de abordar, muito menos quando falamos de redes sociais. Mas, de acordo com a maior rede social do mundo, cerca de 30 milhões de utilizadores visitam todos os meses o perfil de pessoas já falecidas. É precisamente para responder a esta procura que o Facebook vai introduzir novas possibilidades nos perfis memoriais.

Estas contas vão ter uma nova aba destinada a homenagens, onde amigos e familiares podem escrever mensagens, sem altyerar a cronologia original do utilizador. Outra das possibilidades está relacionada com as novas funcionalidades atribuídas às contas de de legado.

O Facebook deixa que cada utilizador escolhe uma pessoa para ficar responsável pela conta pessoal quando morrer. Para isso, tem que selecionar a opção "definições" e depois "gerir conta". Nesse menu, vai poder escolher "o contacto de legado", deixando uma espécie de "testamento" em que o herdeiro fica com a plena gestão da sua conta.

Esse contacto vai poder moderar as publicações e comentários que são feitas na conta pessoa da pessoa falecida, selecionar quem pode ou não publicar nesses perfis e editar as fotografias de perfil e de capa depois da morte.