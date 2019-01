O fenómeno Carlos Alexandre no Facebook

Ivo Neto Hoje às 08:56 Facebook

O "super-juiz" Carlos Alexandre foi esta semana desafiado a encabeçar uma lista às próximas eleições europeias. Um convite que vai ao encontro da popularidade que o homem de 58 anos tem no Facebook.

São mais de 100 mil as pessoas que acompanham as publicações do "Grupo de Apoio ao Juiz Carlos Alexandre". Nada longe dos 148 mil seguidores que a página oficial do PSD tem na mesma rede e um número bem superior aos 72 mil gostos da conta oficial do PS.

Muito mais seguidores dos residuais 52 mil que a página do "Nós, Cidadãos", o partido que o desafiou para as eleições do próximo mês de maio. O repto foi prontamente rejeitado pelo homem que esteve associado a processos mediáticos como o Caso Monte Branco, o Processo Face Oculta ou a Operação Marquês, do qual foi afastado após sorteio.

Apesar do não, a página merece atenção pela atividade que tem. Grande parte da informação que lá é publicada não é verificada. As mensagens anti-sistema que são partilhadas sem atenção contêm dados falsos e os apelos anti-imigração devem ser encarados com precaução pelos leitores. O saudosismo da ditadura, a meses das eleições, é outro dos sinais de alerta.