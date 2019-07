O fim bloqueios na rede?

Ivo Neto Hoje às 12:04 Facebook

Donald Trump não pode bloquear os seguidores nas redes sociais. A decisão foi tomada por um tribunal federal e obriga o presidente dos EUA a "ouvir" as vozes com as quais não concorda.

O texto dos juízes explica que quando um funcionário público, neste caso o presidente, utiliza as redes sociais como canal oficial na comunicação com os cidadãos, não os pode excluir do diálogo on-line, por pensamentos políticos diferentes.

Trump defendeu-se e diz que o uso que faz da rede social é pessoal. Um argumento bastante questionável, facilmente desmontável, pela forma direta, rápida e agressiva com que reage politicamente através desta rede social a qualquer polémica.

A verdade é que as redes sociais são cada vez mais o forma principal com que os políticos tentam chegar aos cidadãos e, quando em campanha, aos eleitores. E também são comuns os bloqueios nas redes sociais, muitas vezes quando estes mesmos políticos deixam de ter argumentos para o confronto digital e podem ver a sua imagem desgastada.

Outro aspeto importante a ter em conta neste ambiente são as contas falsas, muitas vezes usadas apenas para replicar mensagens e para condicionar o debate online.

Numa altura em que muito se fala da regulação no universo digital, a decisão dos tribunais norte-americanos é um sinal importante, principalmente para quem tem responsabilidades públicas.