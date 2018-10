O misterioso planeta anão descoberto na extremidade do Sistema Solar

Hoje às 17:30 Facebook

Um planeta extremamente distante, chamado The Goblin, foi descoberto durante as observações desenvolvidas para redefinir os verdadeiros limites do Sistema Solar.

A descoberta aconteceu por acaso, quando um grupo de investigadores estava em busca de um planeta maior, o Planeta Nove, que supostamente está escondido atrás de Plutão, numa zona misteriosa denominada de Oort.

O Planeta Nove ainda não foi observado de forma direta, mas, segundo avança o jornal "The Guardian", o Planeta Goblin parece estar sob a influência gravitacional de um objeto gigante que ainda não foi visto.

Este planeta gelado não terá mais do que 300 quilómetros de diâmetro e tem uma órbita bastante alongada. Trata-se do terceiro pequeno planeta descoberto fora do sistema solar, depois do Sedna e, mais recentemente, do 2012 VP113. A região onde os dois objetos foram encontrados, e que até agora se pensava ser totalmente escura e sem vida, assume um novo potencial para albergar objetos "exóticos e extremos".

"Só agora estamos a descobrir como é que o exterior do sistema solar pode ser", disse Scott Sheppard, do Carnegie Institutios for Science, em Washington, nos EUA, e um dos membros deste projeto de investigação.