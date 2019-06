O novo produto Apple que está a indignar a Internet

Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos novos produtos que a Apple apresentou na conferência de programadores desta semana tem dado que falar na Internet, mas não pelas suas características técnicas.

Esta semana, na Worldwide Developers Conference da Apple, a empresa de tecnologia apresentou vários novos produtos. Um deles foi o novo Mac Pro, no valor de 6 mil dólares (5 330 euros), e o correspondente monitor Pro Display XDR, no valor de 5 mil dólares (4 441 euros).

Apesar do elevado preço do conjunto, um outro produto criou mais impacto e hesitação na audiência. Para o novo monitor, com resolução 6K e de 32 polegadas, foi criado um suporte que custa nada mais, nada menos, que mil dólares (888 euros) e que tem de ser comprado em separado.

Assim que John Ternus, presidente de engenharia de hardware da Apple, anunciou a novidade, a audiência começou a murmurar e não queria acreditar no valor.

Nas redes sociais, as pessoas têm reagido ironicamente. Mike Murphy, um jornalista que cobria a conferência, na sua conta de Twitter, comentou, "Só a Apple cobraria mil dólares apenas por um suporte, e depois exibiria a peça como se fosse uma obra de arte". Também Mark Gurman, da Bloomberg, comentou com ironia a apresentação: "Preciso de ajuda para decidir entre um iPhone XS e o suporte necessário para segurar o novo monitor da Apple de 5 mil dólares".