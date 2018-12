O perigoso caminho da manipulação genética

Emília Monteiro Hoje às 10:37 Facebook

Cientista chinês revelou ter ajudado a criar primeiros dois bebés com genes modificados. Comunidade científica condena e acusa-o de ser irresponsável.

A falta de consentimento de qualquer comissão de ética, a ausência de uma publicação científica onde estejam descritos tintim por tintim os procedimentos realizados pelo cientista chinês He Jiankui e a falta de esclarecimentos à comunidade científica internacional são razões que levam à condenação massiva da alegada modificação genética feita em células embrionárias.

Em causa estão alterações introduzidas no ADN de dois bebés chineses, de forma a evitar que possam contrair o vírus da sida. He Jiankui disse que as meninas gémeas nasceram no início deste mês e que um terceiro bebé deverá nascer nos próximos tempos. Sem mais explicações e confrontado com geneticistas de todo o Mundo, o cientista chinês anunciou que "vai realizar-se uma pausa nos ensaios clínicos, dada a situação atual".

O anúncio foi feito durante uma conferência onde reiterou ser responsável pelo nascimento de gémeas cujo ADN foi manipulado para as tornar resistentes ao vírus da sida. "A sida não é uma doença genética e por isso nunca seria necessário fazer qualquer tipo de mutação", disse ao JN o geneticista Mário Sousa, especialista em medicina de reprodução. Também Alberto Barros, professor de Genética, diz que tecnicamente é possível realizar as mutações genéticas referidas por He Jiankui, mas que podem ter implicações de uma "enorme complexidade".

"O perigo é que, ao mexer em algo tão sensível, possa ser posto em causa o equilíbrio funcional existente do nosso ADN e criar problemas muito graves", frisou.

Em Hong Kong, esta semana, decorreu uma conferência internacional sobre a manipulação de genes. Um grupo de especialistas defendeu que é demasiado cedo para se tentar fazer mudanças permanentes no ADN que possam ser herdadas pelas gerações futuras. Algo que o cientista chinês alega ter feito.

Pausa nos ensaios

"Embora a ciência dê indicações promissoras para ajudar pessoas que já nasceram, é irresponsável realizar experiências em óvulos, espermatozoides ou embriões por ainda não se saber o suficiente sobre possíveis riscos", indicou, em comunicado, um grupo de 14 especialistas, ligados à conferência.

A conferência de três dias foi promovida pela Academia de Ciências de Hong Kong, pela Real Sociedade do Reino Unido e pela Academia Nacional de Ciências e Academia Nacional de Medicina, ambas dos Estados Unidos. Foi lá que He Jiankui, para surpresa de todos, anunciou o que tinha feito, informando também que, perante a crítica internacional, vai "interromper o trabalho".

Um dos maiores críticos foi o antigo prémio Nobel David Baltimore que afirmou que o trabalho do investigador "mostrou uma falha de autorregulação entre os cientistas". Baltimore sublinhou que o trabalho de He "seria considerado irresponsável".

Feito foi anunciado em conferência, mas não há confirmação independente

O homem de quem se fala estudou nas universidades de Rice e Stanford, nos Estados Unidos, antes de regressar à China. Abriu um laboratório na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China e é dono de duas empresas que trabalham em genética. O seu nome e o seu trabalho eram desconhecidos da comunidade geneticista internacional. E não há confirmação independente do feito, que tão-pouco foi publicado ou examinado por outros especialistas. Na quinta-feira, o vice-ministro chinês da Ciência e Tecnologia, Xu Nanping, disse que foi ordenada uma investigação porque a experiência feita é ilegal e viola a ética.