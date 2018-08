O perigoso negócio da venda de páginas do Facebook

19 Maio 2018 às 12:25 Facebook

Já lhe aconteceu reparar que uma página que segue de repente muda de nome e começa a publicar conteúdos que nada têm que ver com o que faziam antes? Isso é um sinal de que a página pode ter sido vendida sem que ninguém o tenha avisado.

Sim, vendida. A venda de páginas do Facebook com muitos seguidores é uma realidade. Pouco conhecida em Portugal, é verdade, mas muito comum em sites de compra e venda - estilo OLX - no Brasil.

A estratégia é simples e pode ser muito rentável. O primeiro passo é juntar o maior número possível de seguires numa determinada página e depois colocá-la à venda. No "mercado livre", um site de vendas da Internet no Brasil, uma página com um milhão de seguidores pode valer quase mil euros. Assim se compreende, que, de um momento para o outro, uma página de culinária passe a inundar o seu perfil com mensagens políticas.

Se à primeira vista parece uma negócio normal, deve ser analisado com cuidado, principalmente numa altura em que as redes sociais, principalmente o Facebook, estão sob fogo cruzado por causa das notícias falsas e da forma como são usadas para influenciar a opinião dos eleitores.

Uma página com um milhão de seguidores tem a capacidade de alcance muito grande e pode ser uma arma potente para quem quer fazer passar conteúdos de propaganda, semelhantes aos que chegaram aos eleitores norte-americanos, durante a campanha eleitoral que deu a vitória a Trump.

O Facebook já limita o número de vezes que uma página pode mudar o nome. Para se proteger destas páginas, deve estar atento ao URL. O nome da página deve ser semelhante ao do URL. Quando assim não acontece é porque a página mudou de nome. Se a mudança no tipo de posts for grande pode fazer uma denúncia à rede social.