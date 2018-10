O seu computador ficou refém de criminosos? Europol divulgou solução

Hoje às 15:06 Facebook

Um dos crimes informáticos mais recorrentes dos dias de hoje é a entrada ilegal no computador da vítima, para tornar impossível o acesso aos dados, a não ser que seja paga uma quantia em dinheiro. Este ato é conhecido por ramsonware e um dos programas maliciosos utilizado para este crime é o GandCrab.

Agora, a Europol anunciou uma nova ferramenta que permite às vítimas libertarem-se deste "rapto de dados" sem que sejam pagas as quantias exigidas pelos criminosos. Numa parceria entre as polícias da Bulgária, França, Hungria, Itália, Polónia, Holanda, Reino Unido, EUA, a Europol e a empresa Bitdefender, chegou-se agora a um "kit universal" para repelir a ameaça, que só não funciona nas iterações 1.4 e 5 do GandCrab.

A rápida dispersão deste ramsonware deveu-se, segundo um comunicado da Europol, à venda de "kits prontos a usar" para este tipo de crime na dark web, pedindo em troca 30% dos lucros obtidos através dos resgates. A Europol aconselha a população a usar antivírus e a manter cópias dos dados, para estar menos vulnerável a este tipo de ameaça.