O Walking Dead no Facebook

Uma imagem do ator principal da série "The Walking Dead" tornou-se viral nas redes sociais no passado fim de semana.

A fotografia foi publicada por Nuno Folgado e numa semana superou as 40 mil partilhas. Curiosamente, a publicação nada tem a ver com a famosa série de mortos-vivos. No texto que publicou, o autor explica que um homem deu entrada no Hospital Beatriz Ângelo, em Guimarães, com perde de memória. "Partilhem para que possamos encontrar a família", diz o autor da publicação.

E foi o que muitos utilizadores do Facebook fizeram. Partilharam o post sem se darem ao trabalho de verificar se a informação era verdadeira.

E os sinais de que algo não estava certo eram mais do que óbvios. Primeiro, a fotografia é de Andrew Licoln, que na série interpreta Rick, a personagem principal. Depois, o nome do Hospital. O Beatriz Ângelo fica em Loures, a cerca de 350 quilómetros do Senhora da Oliveira, esse sim em Guimarães.

A brincadeira é mais uma prova da forma como estamos expostos aos conteúdos falsos nas redes sociais e ao modo como os partilhamos e contaminamos o feed dos outros utilizadores. Mesmo que por boa-vontade, a mentira circulou como se fosse verdade. É mais um exemplo da forma simples como se partilham notícias falsas nas redes sociais.