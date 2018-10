O YouTube falhou e o PornHub agradeceu

Hoje às 10:51 Facebook

Uma rara falha nos serviços do YouTube na última quarta-feira levou a uma movimentação peculiar dos internautas: as visitas ao site de pornografia PornHub dispararam 21%.

Segundo os dados estatísticos do PornHub, quando o YouTube teve problemas em regiões como os EUA, Brasil, Japão, partes da Austrália, sudeste asiático e Europa ocidental, as visitas ao site de pornografia dispararam, gerando milhões de visualizações de páginas acima do habitual para a hora.

Entre os termos de pesquisa que sofreram um aumento maior, estavam palavras relacionado com conteúdos que podiam estar naquele site de pornografia, mas também no YouTube, como "YouTube", "wwe", "fortnite" e "minecraft".