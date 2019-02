Oito formas de limitar o uso de dispositivos eletrónicos por crianças

Hoje às 16:06 Facebook

Os diretores clínicos do Reino Unido emitiram algumas recomendações para orientar os pais sobre como gerir a utilização dos dispositivos tecnológicos dos filhos.

O tempo gasto com os computadores, smartphones e televisores, tem sido objeto de debate após o secretário da cultura do Reino Unido, Jeremy Wright, ter pedido que sejam estabelecidos limites quanto o uso de dispositivos eletrónicos pelas crianças. Oito recomendações foram divulgadas para conter esse problema.

Não utilizar os telemóveis no quarto antes de dormir, nas refeições, na escola e quando atravessam uma passadeira ou fazem algo que requer toda a atenção são cinco das oito recomendações divulgadas pelos diretores médicos do Reino Unido para conter o crescente uso de tecnologia pelas crianças.

Apesar da melhoraria nas medidas de segurança das plataformas dos gigantes da tecnologia, os especialistas alertam para o impacto do "cyberbullying", assédio e conteúdo perturbador na saúde mental das crianças, desse modo torna-se necessário que os pais conversem com os filhos e que prestem atenção ao que as crianças partilham.

Tanto a Apple quanto a Google introduziram, no ano passado, ferramentas de monitorização do tempo de ecrã nos smartphones, o que possibilita que os pais acompanhem os hábitos digitais dos filhos nos aparelhos digitais, outra das recomendações da lista. Este recurso permite também que os utilizadores definam limites de tempo para aplicativos específicos, bloqueando o acesso assim que o limite de tempo for esgotado.

A oitava das recomendações destaca a importância de os pais se certificarem que as crianças fazem uma pausa a cada duas horas de utilização dos dispositivos. Demasiado tempo a jogar ou nas redes sociais é um impedimento a mantê-las ativas e saudáveis.

Esta lista é divulgada após o suicídio da adolescente Molly Russell, com apenas 14 anos, em 2017. O pai acredita que a plataforma do Instagram ajudou a matar a filha pois quando a família conferiu a conta da jovem encontraram conteúdo sobre depressão e suicídio.

Para além destas medidas, a diretora-Geral de Saúde de Inglaterra, Sally Davies, afirma que as empresas de tecnologia devem investir na segurança dos utilizadores, implementando sistemas que examinem e confirmem adequadamente a idade dos utilizadores.

"O tempo gasto online pode ser de grande benefício para crianças e jovens, oferecendo oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades, além de permitir que os jovens encontrem apoio e informações", disse a professora Sally Davies. "Mas precisamos adotar uma abordagem preventiva, e nosso conselho irá apoiar as crianças a colher esses benefícios e protegê-los dos danos", acrescentou.