Oito truques para usar no WhatsApp que provavelmente não conhecia

O WhatApp está à conquista do mundo e a transformar-se numa ferramenta de comunicação essencial para milhares de milhões de usuários. A aplicação está sempre a ser atualizada e há muitos truques que pode usar para melhorar a sua experiência, Juntámos 8 "hacks" para o ajudar.

Antes de mais, atualize a aplicação, para que todas as funções estejam disponíveis.

Guardar uma mensagem importante para depois ir resgatá-la

Outra situação comum. Tentar encontrar um número de teleone, ou uma informação que ficou perdida numa conversa para trás. Agora, é possível pelo menos escolher e destacar informações ou partes de conversa que queremos guardar e destacar para mais tarde. Basta ppressionar a mensagem desejada, carregar na estrela e, depois, quando for preciso, ir à lista de conversa, pressionar no botão de menu e ir às mensagens assinaladas.

Enviar uma mensagem a alguém que não está na lista de contactos

Às vezes é preciso, nem que seja para partilhar um vídeo ou uma fotografia, mesmo que seja só para usar uma vez. E o WhatsApp exige que o contacto da pessoa esteja registado no seu telemóvel para que possa comunicar com ela. Pois bem, não vale a pena perder tempo com esse registo temporário. Se quiser, pode ir ao browser e guardar o seguinte endereço: https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX", sendo que tem de subsituir os X's pelo número pretendido, precedido de 351, o indicativo português.

Gravar áudios sem ser preciso manter pressão no ecrã

O WhatsApp permite a gravação e envio de pequenos áudios, para que os utilizadores possam comunicar de viva voz. Só que muitos estão convencidos que é preciso manter o dedo em cima do ícone de gravação para que o registo não pare. Ora, afinal não é preciso. É mais cómodo carregar no ícone e arrastar o dedo para cima, até ao símbolo do cadeado que surge no ecrã. E pronto, a aplicação está a gravar e não é preciso ter o dedo a fazer pressão.

Ler mensagens sem que o remetente saiba

Às vezes é bom que o remetente saiba que já lemos a mensagem. Noutras vezes, é mau. Se quiser impedir que o seu interlocutor tenha a informação de que já leu a menagem que ele lhe enviou faça o seguinte: ligue o modo de voo. Leia a mensagem. Desligue o modo de voo. O remetente não saberá que já leu o texto.

Poupe nos dados

Tantas mensagens, fotos e vídeos no WhatsApp pode ser os responsáveis pelo consumo elevado de dados. Mas é fácil controlar isto, se desligar o descarregamento automático. Vá às Definições/Dados e Armazenamento e gira as Descargas Automáticas da forma como mais lhe convier.

Partilhe a sua localização

Use esta função caso esteja perdido ou se quiser mostrar a um amigo exatamente onde está. Carregue no ícone de anexo (que é o desenho de um clipe inclinado e que serve também para escolher fotos) e pressione em Localização. Não se esqueça que é preciso dar permissões para o GPS funcione.

Mensagens em Bold, Itálico e Riscadas

Para o bold, basta acrescentar um asterisco antes e depois da palavra: *Boas*. Para o itálico, fazer o mesmo, mas usar o underscore: _Olá_. E para o texto riscado, basta usar o ~: ~Adeus~

Exportar uma conversa

Também pode ser útil e é fácil. Se quiser enviar uma conversa do WhatsApp para o mail, ou adicionar à sua Dropbox ou até guardar na Google Drive, é fácil: vá às Definições, Conversas, Histórico de Mensagens e escolha Exportar conversa.