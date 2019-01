Os ecrãs inteligentes que Amazon, Google e Facebook querem em nossa casa

MCC Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda não estão disponíveis em Portugal, mas depois da sorrateira entrada, especialmente em milhões de casas nos EUA, das colunas inteligentes, os gigantes da tecnologia preparam-se para nova guerra. Todas querem ter os seus novos ecrãs inteligentes pousados nas nossas salas.

"Amazon Echo Show 2", o "Google Home Hub" e o "Facebook Portal". Todos estão já à venda nos EUA e são as novas armas na batalha da Internet das Coisas, ou dos objetos que temos em casa que têm possibilidade de se ligar à rede.

A Internet das Coisas não é fenómeno novo: há quem tenha câmaras em casa a que se pode ligar via telemóvel; ou que controle o aquecimento do quarto ou da sala através de uma aplicação. Há também quem já tenha colunas inteligentes na sala, controladas pela Alexa, o software de Inteligência Artificial da Amazon, ou o concorrente Google Home, cujo motor é o Google Assistant. Servem para, usando a voz, para escolher e ouvir música, pedir informações sobre trânsito ou a meteorologia, interagir com o calendário e agenda do dia, para saber resultados de desporto ou para encomendar produtos online. As colunas inteligentes da Amazon e da Google dominam 84% do mercado dos EUA.

As questões sobre a privacidade que se têm levantado são bastantes: ambas, por exemplo, gravam os comandos por voz que os utilizadores lhes dão e enviam-nos para servidores, onde podem permanecer para sempre.

No caso do produto da Amazon, as gravações de voz são "usadas para melhorar a experiência e os serviços", para além de "fazer recomendações baseadas nos pedidos" que os utilizadores fazem. Por exemplo, se pedir à Alexa que encomende um livro de um determinado autor, a empresa grava e usa essa encomenda para lhe recomendar outras do mesmo género. É o que acontece já quando se faz qualquer compra na gigantesca loja online, mas em versão bastante mais desconfortável: há uma máquina que grava a nossa voz e que a guarda.

No caso da coluna da Google, a empresa garante que usa os dados recolhidos para tornar os seus serviços "mais rápidos, mais inteligentes, mais relevantes e mais úteis". Claro que também para ter "mais e melhores sugestões e respostas personalizadas".

Existe a possibilidade de os utilizadores verem o que foi guardado e apagarem-no depois, mas os problemas de privacidade mantêm-se. Primeiro, porque os dispositivos estão sempre ligados, a gravar, embora apaguem os sons que não reconhecem como sendo comandos, como "Hoje vai chover?", ou "A que horas é hoje a minha reunião?". Depois, porque os softwares falham.

Erros inesperados

Em maio, um casal apercebeu-se que uma conversa privada entre eles fez disparar o seu Amazon Echo, que gravou uma parte da discussão e enviou o áudio para alguém na lista de contacto deles. Aconteceu nos EUA.

Na Alemanha, em dezembro, um utilizador recebeu 1700 gravações de voz de um estranho. Um estudo da empresa de cibersegurança Symantec descobriu que há frases, parecidas com os comandos de voz que iniciam os dispositivos, que também os fazem acordar.

Novos produtos

Entram pois, apesar dos problemas, os novos dispositivos: ecrãs inteligentes que fazem todas as outras coisas que as colunas fazem, mas têm câmaras e permitem, por exemplo, um chat em vídeo. É aí que Amazon, Google e agora o Facebook estão a meter as suas fichas, para entrarem ainda mais no quotidiano das pessoas. Nenhum destes novos dispositivos está ainda disponível em Portugal, mas certamente irão chegar também ao nosso país. Nos EUA, por exemplo, chegaram todos ao mercado mesmo a tempo do Natal.

Resumimos aqui as principais características, vantagens e desvantagens dos novos dispositivos: