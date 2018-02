Os meus amigos venderam-se por um pote de manteiga de amendoim

Ivo Neto Hoje às 22:37 Facebook

Twitter

As principais marcas perceberam a importância que redes sociais, como o Facebook e o Twitter, podem ter para a venda dos seus produtos. De um momento para o outro, o meu "feed" foi inundado por potes de manteiga de amendoim, barras de proteína e pizzas da moda.

A possibilidade de chegar a mais pessoas, a um preço baixo, quando comparado com o que acontece na publicidade em jornais e televisões, faz das redes sociais uma plataforma prioritária para promover produtos. Principalmente quando as compras online não param de crescer e os potenciais clientes são jovens.

Além disso, estes espaços permitem uma interação mais próxima com potenciais clientes. Prova disso é a crescente aposta feita nos influenciadores digitais. António Raminhos e Rui Unas são duas figuras que dão a cara por marcas conhecidas, promovendo "hashtags", que depois são partilhadas pelos seguidores, que são uma parte importante na estratégia de promoção digital.

Antigamente, a promoção acontecia com brindes. Agora, é através das partilhas que as marcas alcançam grande projeção nas redes sociais, quase a custo zero: o chamado alcance orgânico. Uma versão digital do saco de supermercado, quando era oferecido, que servia como forma de publicitar a marca através dos clientes.

É precisamente isso que se passa de cada vez que partilha os produtos que compra na Internet. Recentemente, principalmente no Instagram e no Twitter, cresceram a partilha de conteúdos de uma empresa dedicada à venda de suplementos para quem faz exercício e de uma pizzaria que chegou ao mercado nacional há poucos meses. Para além do que já pagaram pelo produto, estão a "vender" o perfil, dando mais espaço a essas marcas, aumentando o seu alcance, de cada vez que partilha uma barra de cereais, um pote de manteiga de amendoim ou uma pizza destas marcas da moda.

Como que por orgulho, os clientes partilham "hashtags" e vídeos daquilo que compram, ajudando as marcas atingirem o grande objetivo: serem virais.