Patente do Facebook faz soar alarmes

Saber para onde os utilizadores vão sem que estes desconfiem que estão a ser observados. O Facebook registou um conjunto de patentes que está a fazer soar novamente os alarmes da privacidade dos utilizadores.

A "Trajetórias Offline" é uma dessas patentes. Através da análise dos dados de localização de um determinado utilizador, a rede social consegue saber por onde ele anda ao longo do dia. Mas vai ainda mais longe. Esta tecnologia abre a possibilidade de o Facebook cruzar os dados com informações dos contactos dos utilizadores e até com os contactos de estranhos.

A explicação é simples. Se todos os sábados vai tomar o pequeno-almoço à pastelaria X e a seguir vai ao ginásio, a rede vai prever que esse é o trajeto que vai fazer. Da mesma forma, se a maioria das pessoas que visita o ginásio Y seguem para o restaurante Z, o Facebook vai calcular que esse é o caminho que os frequentadores do ginásio Y vão fazer.

Uma outra ferramenta permite, através da análise da intensidade dos sinais de comunicação Wi-Fi e Bluetooth, saber onde os utilizadores estão e prevê para onde vão, de acordo com a análise de dados das pessoas que passaram por esses locais.

O Facebook já reagiu a esta nova informação. Segundo o "Buzzfeed", a rede explicou que é normal "registar e trabalhar em patentes tecnológicas que nunca são implementadas, não devendo, assim, ser tomadas como indicações de planos para o futuro".