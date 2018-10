Pense antes de carregar no botão partilhar

Ivo Neto Hoje às 14:28 Facebook

O Facebook continua a ser uma das plataformas mais usadas para o consumo de informação em Portugal.

Um total de 67% dos portugueses utiliza as redes sociais para se informar. Lá pode encontrar textos, vídeos e notícias minuto a minuto. Mas não são só os jornais que ali publicam conteúdos.

Muitos utilizadores usam o Facebook para divulgar informações que julgam ser importantes. O problema é que essas potenciais notícias nem sempre são verificadas e podem ser falsas.

Foi precisamente isso que aconteceu na Bélgica na semana passada. Um alerta falso de uma explosão nuclear provocou o pânico. "Alerta: explosão atómica em Tihange" foi a informação que muitas pessoas receberam no Facebook. As linhas telefónicas rapidamente ficaram entupidas com a quantidade de chamadas que a polícia e hospitais receberam.

Tratava-se, porém, de uma notícia falsa e as autoridades estão agora a investigar o caso.

Aqui em Portugal, o vídeo de um sem-abrigo de Almada tornou-se viral também na semana passada. Tudo porque tinha semelhanças com Rui Pedro, o jovem que desapareceu de Lousada há 20 anos. Quem o partilhou garantia que era Rui Pedro. A família reagiu e mais tarde a PJ negou tratar-se do rapaz que agora terá 31 anos.

Quem a partilhou deve ter agido de boa-fé, mas criou falsas esperanças nos familiares e em quem acompanha de perto o caso.