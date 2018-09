Portugueses distinguidos pelo MIT por aplicação de telemóvel

Rafaela Batista Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Dois alunos do Instituto Superior Técnico desenvolveram uma aplicação que permite controlar um carro de controlo remoto através do telemóvel. A aplicação valeu-lhes o prémio de "Inventor do Mês" atribuído pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Sara Freitas e Luís Rita, alunos do mestrado em Engenharia Biomédica do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, criaram uma aplicação que permite conduzir um carro por controlo remoto através de uma ligação Bluetooth a um dispositivo móvel e controlar aspetos como mecanismos e tecnologias do carro: a velocidade angular das rodas traseiras, o ângulo de rotação do servo frontal e ainda componentes de música, luzes e até um sistema de GPS.

O projeto "RCar" valeu-lhes o prémio de "Inventor do Mês" no âmbito do projeto MIT App Inventor, atribuído pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), universidade norte-americana considerada uma das melhores e mais prestigiadas de todo o Mundo nas áreas de Engenharia e Tecnologia. Os dois alunos tornaram-se assim os primeiros portugueses a receber este prémio.

Para além da aplicação gratuita para telemóvel - de momento ainda só disponível para o sistema operativo Android -, Sara Freitas e Luís Rita construíram um carro telecomandado que responde aos comandos da aplicação, com recurso a uma impressora 3D. O objetivo deste projeto é que as pessoas possam construir o seu próprio carro low-cost, com recurso ao manual disponibilizado no site do projeto e usufruam da aplicação.