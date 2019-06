Portugueses não confiam nas notícias das redes

Ivo Neto Hoje às 14:54 Facebook

A Reuters lançou, na última semana, um relatório que faz uma análise à forma como as notícias são consumidas em várias partes do Mundo. O estudo também contempla Portugal e dá conta da falta de confiança dos portugueses nas notícias nas redes sociais.

Em Portugal, a taxa de penetração de Internet é de 78% e o país assume-se como um caso particular entre os vários países analisados neste estudo. É, por exemplo, o segundo país, dos 38 analisados, em que mais as pessoas confiam nas notícias, atrás da Finlândia. 58% dos portugueses dizem confiar no que sai nos jornais, ao passo que, por exemplo, em França, muito por causa da crise dos coletes amarelos, apenas 24% da amostra confia no trabalho dos jornalistas.

Entre as plataformas de média social mais usadas para o consumo de notícias destaca-se o Facebook. É usada por 53% da amostra em Portugal, deixando o YouTube em segundo lugar.

É, curiosamente, nestas plataformas que as pessoas menos confiam. Apenas 27% das pessoas dizem confiar nas notícias que são publicadas nas redes sociais.

No estudo há ainda outro elemento curioso. O WhatsApp e Messenger têm crescido no número de utilizadores. 15% e 20%, respetivamente, usam estas plataformas para ler notícias. Um número que deve ser encarado com apreensão porque são aplicações em que a mediação é limitada, aumentando o risco de partilhas de notícias falsas.