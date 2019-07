Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O banco espanhol CaixaBank abriu o primeiro escritório "tudo em um" na Câmara Municipal de Valência, esta segunda-feira, tendo como grande novidade as caixas eletrónicas com reconhecimento facial.

Segundo o jornal "La Vanguardia", o espaço, com uma área de 2200 metros quadrados e 80 funcionários que atenderão um portfólio de 17 mil clientes, incorpora serviços tecnológicos inovadores, como caixas eletrónicas que permitem o reembolso através do reconhecimento facial do cliente, sem ser necessário marcar o código de acesso.

Estas caixas multibanco possuem o hardware e software necessários para capturar a imagem do rosto do cliente e validar até 16 mil pontos da cara, o que garante uma identificação totalmente segura, explica o jornal espanhol "El País".

A CaixaBank foi a primeira instituição financeira do Mundo a apresentar este tipo de multibanco. Este escritório "tudo em um", em Valência, tem cinco terminais. O escritório é um novo conceito de filial com o qual a entidade pretende revolucionar a experiência dos clientes.

O design da filial é baseado numa combinação de ideias inspiradas na natureza. Na área de entrada foram instaladas alguns ecrãs que projetam imagens de paisagens naturais para receber os clientes.

Além disso, o espaço terá uma programação mensal de eventos de variados temas, abertos à participação de qualquer pessoa interessada, seja ou não cliente. Depois do verão, o segundo escritório "all-in-one" está programado para abrir em Barcelona.

A CaixaBank recorda que em 2015 foi a primeira entidade do setor que optou por um novo modelo de agência ao criar escritórios de lojas, com inovações tanto no design, com espaços abertos e eliminação de barreiras entre gerentes e clientes, como no horário de atendimento ao cliente (ininterrupto de manhã e à tarde) e no modelo de funcionamento (com gerentes especializados nos diferentes segmentos bancários dos indivíduos).

A entidade também optou pela inovação em espaços físicos através do imaginCafé, um espaço de 1200 metros quadrados localizado em Barcelona e inspirado nos valores da marca imaginBank, o único banco móvel criado para os jovens.