Primeiro satélite 100% português estará em órbita até 2020

Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro satélite totalmente construído e desenvolvido em Portugal, o "Infante", vai ser apresentado e assinado esta quinta-feira, em Oeiras, no encontro AED Days 2017, devendo ser lançado até final de 2020.

O evento que se realiza no Tagus Park, em Oeiras, é uma iniciativa do AED Cluster, o cluster português para as indústrias Aeronáutica, do Espaço e da Defesa, sendo que Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) será o responsável por "toda a área de testes a peças e produto final", refere ISQ em comunicado.

Trata-se da construção de um satélite de nova geração que envolve um investimento de mais de nove milhões de euros para três anos, sendo que o "Projeto Infante" já foi aprovado pela Agência Nacional de Inovação (ANI) para ser cofinanciado pelos fundos estruturais da União Europeia.

O projeto é uma iniciativa de várias empresas e entidades portuguesas e é cofinanciado por fundos comunitários, sendo que este satélite será o precursor de outros satélites a lançar até 2025 para observação da Terra e comunicações com foco em aplicações marítimas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o presidente do ISQ, Pedro Matias, o Satélite "Infante" "que, segundo os coordenadores do consórcio é expectável que seja lançado até final de 2020, é o primeiro satélite português totalmente desenvolvido e construído no país".

E prosseguiu, citado em comunicado: "É uma área que conheço bem, pois já há alguns anos tinha acompanhado o processo do PoSAT (1993), do professor Carvalho Rodrigues do então INETI (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação), que embora construído por empresas e laboratórios portugueses, era essencialmente um projeto de transferência de tecnologia".

Este satélite será o primeiro de uma futura 'constelação' de 12 satélites idênticos que serão construídos e lançados nos anos seguintes.

O consórcio envolvido neste projeto é constituído por nove empresas da área do espaço, entre as quais a Tekever, Active Space Technologies, Omnidea, Active Aerogels, GMV, HPS e a Spin Works, além de dez centros de Investigação e Desenvolvimento (I&D) de diversas universidades e laboratórios de investigação de todo o país que trabalham em espaço.

O ISQ há vários anos que aposta na área da aeronáutica e do espaço e "os resultados estão a aparecer", disse Pedro Matias, referindo que o instituto "é uma referência" nesta área, cabendo-lhe a responsabilidade de toda a área de testes das peças e do produto final.