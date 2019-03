Privacidade em vez da partilha

Ivo Neto Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Facebook vai mudar a forma como o conhecemos. A confiar nas palavras de Zuckerberg, a maior rede social do mundo vai focar-se mais nas mensagens entre utilizadores, de forma a favorecer a privacidade.

Os últimos meses não foram fáceis para o Facebook e os escândalos relacionados com o uso de dados dos utilizadores por entidades externas abalaram a confiança dos utilizadores. O crescimento de redes como o WhatsApp ou o Instagram é apenas um dos indícios desta quebra de confiança e é por aí que Zuckerberg quer ir para recuperar.

Num texto publicado na quarta-feira, no seu blogue, disse que imagina mais o Facebook como uma ferramenta de comunicação do que de partilha. Assim, a encriptação será transversal a todo o funcionamento da rede, de forma a limitar o acesso de empresas, governos e autoridades àquilo que os utilizadores lá fazem.

Além disso, os utilizadores poderão acionar a opção de apagar mensagens após um determinado período de tempo. "O futuro das comunicações vai cada vez mais passar para serviços privados e encriptados", justificou.

Para aproveitar o número de utilizadores que o Instagram e o WhatsApp - duas redes que já pertencem ao Facebook - já têm, Zuckerberg quer tornar possível que as diferentes apps "falem" entre si. Quem estiver no Messenger vai poder falar com quem está ligado no WhatsApp ou no Insta.