Profissão de risco: Vigilante digital

Hoje às 00:44 Facebook

Twitter

De smartphone em punho prontos a denunciar qualquer crime. Os vigilantes digitais são um dos produtos das redes sociais e um ponto de risco num ambiente sem regras.

O ativista norte-americano Ethan Zuckerman cunhou o termo "attention activism" para caracterizar um fenómeno que marcou a Primavera Árabe. Foi através das redes sociais que os jovens, que protestaram nas ruas da Tunísia, Egito, Líbia e Síria, mostraram ao mundo a razão da sua luta.

Facebook e Twitter encheram-se de vídeos com mensagens políticas, denunciando a violência perpetuada pelas autoridades desses países. O mesmo aconteceu durante as manifestações relacionadas com o processo de "impeachment" de Dilma, no Brasil, e repete-se com regularidade, principalmente nos EUA, para denunciar a violência policial.

Outro exemplo, que preocupa as autoridades britânicas, prende-se com os caçadores de pedófilos. Pessoas, que fazendo-se passar por crianças, marcam encontros com homens adultos. Quando chegam ao local combinado filmam tudo e colocam nas redes sociais, antes da chegada da polícia. Apesar de já se terem registado detenções na sequência deste tipo de ações, e dos elogios que recebem de outros utilizadores das redes sociais, a polícia inglesa pediu para que parem com esta atividade.

E a verdade é que ainda esta semana, a atividade de um vigilante acabou da pior forma. Na Carolina do Norte, Prentis Robinson foi assassinado com quatro tiros quando perseguia um grupo de traficantes de droga. Tudo aconteceu enquanto a vítima fazia um direto para o Facebook, nas imediações de uma universidade.

As redes sociais trazem esta possibilidade. A de todos os utilizadores fazerem denúncias para um grande número de pessoas, como se fossem heróis de um jogo de computador. Mas as consequências são reais e ao contrário dos jogos não dá para reiniciar se uma tragédia acontecer.