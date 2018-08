PSP adota gato abandonado e lança votação para escolher nome

Emília Monteiro 30 Abril 2018 às 14:36 Facebook

A Polícia de Segurança Pública iniciou uma campanha online para escolher o nome do gato adotado pelos agentes da esquadra de Rio de Mouro.

O gato apareceu nas instalações da PSP e os agentes começaram a tratar dele. "Estava abandonado, na esquadra deram-lhe comida, cuidaram dele e o gato foi ficando por ali", disse o Intendente Hugo Palma, do gabinete de ralações publicas.

No Facebook, decorre agora a votação para a escolha do nome. As propostas são: Agente Miau, Gato de Segurança Pública, Gato Cop ou Mascarilha. O nome mais votado será o escolhido para o gato que já é a mascote da PSP.