PSP alerta sobre desafio viral na Net com cápsulas de detergente

A PSP divulgou um alerta sobre um novo desafio viral que está a circular na internet e que desafia à ingestão de cápsulas de detergente.

O novo desafio desafia a ingerir ou colocar uma cápsula de detergente na boca, filmando e partilhando depois nas redes sociais, segundo o alerta que a PSP divulgou na sua página da rede social Facebook na terça-feira à noite.

Em causa estão as cápsulas coloridas, comercializadas por diversas marcas de detergente para máquinas de lavar roupa e loiça, que facilmente podem ser confundidas com doces, como gomas ou rebuçados, pelo que, "devem ser armazenadas longe do alcance de crianças".

A PSP sublinha que "estas cápsulas são altamente concentradas" e "em caso de ingestão podem ser mortais". Mesmo, sem ingestão, estes detergentes "podem provocar irritações e lesões nos olhos".

"Queres ser viral? Destaca-te pela positiva!", refere a Polícia, apelando à partilha deste alerta.