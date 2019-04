Pulseiras de desporto. Podemos confiar nelas?

Hoje às 16:00 Facebook

Este é para os adeptos de pulseiras de desporto: a maioria dos contadores quilómetros de corrida não é fiável. É um estudo da "Wich?" que o garante. Apenas um modelo se destacou claramente de todos os dispositivos testados.

Atenta às questões do consumo, a "Wich?" testou 118 pulseiras na contagem de quilómetros de corrida ao longo de uma maratona, ou seja, 42 quilómetros.

Segundo veicula a BBC, o estudo destaca um claro último lugar. O pior desempenho foi o do Garmin Vivosmart 4: em vez de 42 quilómetros, o atleta correu na realidade 59, 55 quilómetros, ou seja, obrigou o utilizador a correr mais 17,55 quilómetros. A marca justificou o desfasamento, explicando que aquele dispositivo em particular não tem GPS.

No extremo oposto do estudo, num confortável primeiro lugar em termos de precisão e fiabilidade de desempenho, está o Apple Watch da primeira série, com uma margem de erro de 1%. As pulseiras da série 3 já sobrestimam o número de quilómetros percorridos em 13%.

Entre os dispositivos testados, figuram, por exemplo, o Samsung Gear S2, que contabilizou 58,26 quilómetros; o Xiaomi Amazfit Bip, com 54,72 quilómetros; e o Huawei Watch 2 Sport com 30.42 quilómetros.

Fonte da Huawei citada pela BBC alegou que "as variações individuais de cada corredor" podem afetar os resultados.

Note-se que, num outro estudo levado a cabo este ano por investigadores da Universidade de Aberystwyth, concluiu que todos aparelhos testados fazem uma estimativa, por excesso, das calorias queimadas pelos utilizadores em atividade física.