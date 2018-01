Quatro cuidados a ter nos negócios no Facebook

Ivo Neto Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Facebook tem uma aplicação destinada à venda de artigos na aplicação móvel. O Marketplace pretende concorrer contra os grandes sites de compra e venda de artigos online.

A opção que dá acesso ao Marketplace está mesmo a meio do canto inferior da app. Pode fazer pesquisas e até receber alertas sempre que um produto que quer seja colocado à venda. Tal como nos sites mais antigos, há riscos a que os utilizadores estão expostos, sendo necessário uma atitude cautelosa na relação com o comprador/vendedor:



Encontre-se em público:

Encontrar-se-ia com uma pessoa com quem nunca esteve em casa dela ou convidá-la-ia para a sua? Provavelmente não. Tenha essa mesma atitude sempre que compra ou vende algo na loja do Facebook. Os parques de estacionamento de supermercados, habitualmente frequentados por muitas pessoas, são uma boa opção para este tipo de atividade.



Faça a troca ao mesmo tempo:

Nunca compre ou venda um artigo sem antes receber o que ficou combinado. Não seria a primeira pessoa enganada por alguém que abusa da confiança do outro utilizador. Depois de enganado, é comum que a outra conta seja apagada, sendo difícil para as autoridades conseguirem encontrar quem o enganou.



Procure informações sobre o outro utilizador:

Uma das justificações apontadas pelas pessoas que apenas fazem compras em lojas físicas é a confiança. Com uma pequena pesquisa no perfil do outro utilizador ficará a conhecer aspetos que o deixem mais seguro. Evite, por exemplo, quem tem poucos amigos ou uma foto de perfil suspeita. Pode ser um perfil criado só para enganar pessoas no Marketplace.



Tente saber mais sobre o produto:

Nunca compre nada por impulso, mesmo quando está desesperado por aquele artigo em particular. Compare os preços com os de outros utilizadores e tente sempre ter o comprovativo de compra. Até o pode ajudar em questões de futuras avarias.