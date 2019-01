Racismo de cara descoberta no Facebook

JN Hoje às 12:00 Facebook

Os incidentes no Seixal, a envolver a PSP e alguns moradores do Bairro da Jamaica, marcaram a atualidade informativa na passada semana. Também as redes sociais foram inundadas com publicações sobre o caso. Muitas delas, verdadeiros tratados racistas, proferidos por utilizadores que não escondem a cara.

Há mais perigos à solta nas redes sociais além das notícias falsas. Atrás do teclado, munidos de um manto da invisibilidade tão potente como o do Harry Potter, utilizadores insultam e atacam sem misericórdia quem ousa desafiar o seu pensamento. Esta violência gratuita ganha especial importância quando pintada por insultos racistas.

Os acontecimentos de domingo passado, no bairro da Jamaica, no Seixal, foram o combustível para que as redes sociais, de forma particular o Facebook, entrassem em ebulição. Em grupos, privados ou abertos, caixas de comentários e até no feed pessoal, houve um enxurro de conteúdos racistas, no mínimo alarmante.

Não apenas pela ofensa que representam, mas pela falta de consciência de quem os faz. São escritos por pessoas de cara descoberta, com fotos de perfil perfeitamente reconhecíveis, que mostram os filhos em fotos de férias e até o local onde trabalham. Nas redes não há pudor sobre o que se diz sobre os outros. Dispara-se sem medo porque há uma ideia de impunidade assumida.